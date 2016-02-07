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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 07 февраля 2016
Милан
07.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
48'
М. Ньянг
17'
П. Армеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
76'
Желтая карточка
Эденилсон
74'
Замена
С. Видмер
️️️️
П. Армеро
66'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Ридер
64'
Замена
Гильерме
️️️️
Ф. Лоди
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ньянг
62'
62'
Желтая карточка
Ф. Лоди
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
К. Бакка
48'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ю. Куцка
45'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
34'
27'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
18
Монтоливо
33
Куцка
3
Хонда
91
Бертолаччи
70
Бакка
99
Ньянг
3-5-2
1
Карнезис
27
Фелипе
5
Данило
13
Ваге
10
Лоди
8
Кузманович
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
7
Армеро
77
Теро
10
Ридер
99
Ньянг
27
Боатенг
27
Боатенг
99
Ньянг
33
Куцка
45
Балотелли
45
Балотелли
33
Куцка
7
Армеро
30
Видмер
30
Видмер
7
Армеро
10
Лоди
8
Гильерме
8
Гильерме
10
Лоди
10
Ридер
91
Сапата
91
Сапата
10
Ридер
Остались в запасе
Милан
Удинезе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Милан - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD (в повторе, 18:55)
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