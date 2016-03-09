Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Бенфика
Зенит - Бенфика: обзор матча 09 марта 2016
Зенит
09.03.2016, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бенфика
69'
Халк
85'
Н. Гайтан
90+6'
Талиска
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бенфика
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Талиска
Пас отдал
Н. Гайтан
Желтая карточка
Халк
90'
+5
90'
+2
Замена
Талиска
️️️️
Жонас
85'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гайтан
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
82'
73'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Пицци
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Ю. Жирков
69'
67'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Анюков
59'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Кокорин
59'
49'
Желтая карточка
Пицци
36'
Желтая карточка
К. Митроглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ОП
7
Халк
ЦП
18
Юрий Жирков
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Николас Гайтан
(К)
ЛП
22
Андреас Самарис
ОП
17
Жонас
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Пицци
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
94
Талиска
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-2-3-2
12
Лодыгин
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
8
Маурисио
27
Витсель
10
Данни
7
Халк
18
Жирков
9
Кокорин
22
Дзюба
4-1-3-1-1
31
Эдерсон
27
Семеду
3
Линделеф
15
Фейса
19
Элизеу
22
Самарис
17
Жонас
8
Саншеш
10
Гайтан
21
Пицци
11
Митроглу
22
Анюков
8
Смольников
8
Смольников
22
Анюков
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
9
Кокорин
27
Шатов
27
Шатов
9
Кокорин
21
Пицци
11
Сальвио
11
Сальвио
21
Пицци
17
Жонас
94
Талиска
94
Талиска
17
Жонас
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
Остались в запасе
Зенит
Бенфика
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Паулу Лопеш
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Зенит - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Зенит
Бенфика
Пономарев – о Глушенкове: «Соболев гораздо интереснее этого дешевого повидла»
15:20
7
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Круговой сделал заявление о конфликте с Глушенковым
12:03
14
Карпин призвал Карпукаса не обижаться за ноль минут в сборной: «Обижаться можно на маму или жену»
Вчера, 23:45
17
Жена Карпукаса высмеяла решение Карпина
Вчера, 23:15
15
Пономарев – о Глушенкове: «Соболев гораздо интереснее этого дешевого повидла»
15:20
7
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Круговой сделал заявление о конфликте с Глушенковым
12:03
14
Карпин призвал Карпукаса не обижаться за ноль минут в сборной: «Обижаться можно на маму или жену»
Вчера, 23:45
17
Жена Карпукаса высмеяла решение Карпина
Вчера, 23:15
15
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+