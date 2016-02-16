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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Зенит
Бенфика - Зенит: обзор матча 16 февраля 2016
Бенфика
16.02.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Зенит
90'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Зенит
Желтая карточка
Жонас
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Н. Гайтан
90'
89'
Вторая желтая
Д. Кришито
87'
Замена
Маурисио
️️️️
Данни
81'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Шатов
73'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзюба
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Пицци
69'
67'
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
63'
59'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
Пицци
42'
Желтая карточка
Жардел
34'
32'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
А. Алмейда
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
10
Николас Гайтан
(К)
ЛП
22
Андреас Самарис
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Жонас
ЦП
21
Пицци
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
27
Аксель Витсель
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Халк
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
94
Талиска
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-3-1-1
20
Сезар
19
Элизеу
3
Линделеф
33
Жардел
34
Алмейда
22
Самарис
10
Гайтан
17
Жонас
8
Саншеш
21
Пицци
11
Митроглу
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
27
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
7
Халк
10
Данни
22
Дзюба
21
Пицци
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
21
Пицци
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
27
Шатов
18
Жирков
18
Жирков
27
Шатов
10
Данни
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Данни
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Дзюба
Остались в запасе
Бенфика
Зенит
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
94
Талиска
АП
Главный тренер
Руй Витория
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
94
Талиска
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Бенфика - Зенит
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия) Мауро Тонолини (Италия)
Дополнительные помощники:
Антонио Дамато (Италия) Кармине Руссо (Италия)
Резервный судья:
Риккардо Ди Фиоре (Италия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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