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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - ПСЖ
Челси - ПСЖ: обзор матча 09 марта 2016
Челси
09.03.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
ПСЖ
26'
Д. Коста
16'
А. Рабьо
66'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ПСЖ
Желтая карточка
Б. Иванович
89'
87'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Маркиньос
86'
Желтая карточка
Б. Матюиди
82'
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Ди Мария
77'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Моура
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
76'
Травма
Э. Азар
75'
66'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Коста
60'
Травма
Д. Коста
59'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
53'
Желтая карточка
С. Фабрегас
43'
39'
Желтая карточка
Т. Мотта
32'
Желтая карточка
А. Рабьо
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
26'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Куртуа
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
29
Кенеди
9
Педро
19
Коста
4-1-2-2-1
1
Трапп
5
Маркиньос
3
Силва
4
Луис
17
Максвелл
8
Мотта
8
Матюиди
12
Рабьо
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
19
Коста
11
Траоре
11
Траоре
19
Коста
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
7
Моура
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Кавани
11
Ди Мария
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Челси - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия)
Штефан Лупп (Германия)
Дополнительные помощники:
Бастиан Данкерт (Германия)
Марко Фритц (Гермаия)
Резервный судья:
Марко Ахмюллер (Германия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1 HD
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