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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Челси
ПСЖ - Челси: обзор матча 16 февраля 2016
ПСЖ
16.02.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Челси
39'
З. Ибрагимович
78'
Э. Кавани
45+1'
Д. Оби Микел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Челси
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
81'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Матюиди
81'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
78'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
74'
71'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Луис
71'
Желтая карточка
Л. Моура
70'
67'
Желтая карточка
Педро
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Оби Микел
Пас отдал
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
39'
38'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Желтая карточка
З. Ибрагимович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
4
Луис
6
Верратти
8
Матюиди
8
Мотта
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
21
Баба
4
Фабрегас
12
Оби Микел
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
6
Верратти
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Верратти
8
Матюиди
15
Пасторе
15
Пасторе
8
Матюиди
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
Остались в запасе
ПСЖ
Челси
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча ПСЖ - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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