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    Расписание матчей 15-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 24 тур
    15 апреля, пятница
    12:00
    Зенит (мол)
    0:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    15 апреля, пятница
    13:00
    Локомотив (мол)
    3:2
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    15 апреля, пятница
    14:00
    Мордовия (мол)
    2:3
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 3 тур
    15 апреля, пятница
    17:30
    Славия-Мозырь
    1:3
    Гранит
    Матч завершен
    15 апреля, пятница
    18:30
    Неман
    0:0
    Витебск
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 25 тур
    15 апреля, пятница
    19:00
    Дукла
    6:1
    Яблонец
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 25 тур
    15 апреля, пятница
    19:00
    Нордшелланд
    2:1
    Хобро
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 24 тур
    15 апреля, пятница
    19:00
    Мордовия
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 5 тур
    15 апреля, пятница
    20:00
    Хаугесунд
    2:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 31 тур
    15 апреля, пятница
    21:00
    Де Графсхап
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 3 тур, группа C
    15 апреля, пятница
    21:30
    Гент
    2:0
    Остенде
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 34 тур
    15 апреля, пятница
    21:30
    Лион
    1:1
    Ницца
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 30 тур
    15 апреля, пятница
    21:30
    Ганновер-96
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 33 тур
    15 апреля, пятница
    21:30
    Леванте
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 42 тур
    15 апреля, пятница
    21:45
    Брайтон
    5:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    15 апреля, пятница
    21:45
    Халл Сити
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
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