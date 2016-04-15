март 2016
апрель 2016
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 24 тур
15 апреля, пятница
12:00
Матч завершен
15 апреля, пятница
13:00
Матч завершен
15 апреля, пятница
14:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 3 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 25 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 25 тур
15 апреля, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 24 тур
15 апреля, пятница
19:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 5 тур
15 апреля, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 31 тур
15 апреля, пятница
21:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 3 тур, группа C
Франция. Лига 1 (2015/2016), 34 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 30 тур
15 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 33 тур
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 42 тур