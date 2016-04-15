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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вулверхэмптон
Халл Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 15 апреля 2016
Халл Сити
15.04.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
5'
А. Диоманде
90+4'
К. Икеме (АГ)
19'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Икеме
90'
+4
90'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Д. Сэйвилл
77'
Замена
К. Коди
️️️️
С. Десланде
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Диоманде
73'
Замена
С. Алуко
️️️️
С. Клукас
73'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Одубайо
68'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Ж. Элан
ГОЛ! 1:0!
А. Диоманде
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
41
Коннор Хант
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
4
Брюс
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
7
Мейлер
25
Диоманде
11
Эрнандес
4-5-1
1
Икеме
28
Десланде
2
Йорфа
2
Доэрти
30
Хаус
19
Прайс
6
Сэйвилл
17
Хенри
16
Эдвардс
3
Элан
16
Сигурдарсон
6
Клукас
14
Алуко
14
Алуко
6
Клукас
28
Одубайо
23
Снодграсс
23
Снодграсс
28
Одубайо
25
Диоманде
29
Акпом
29
Акпом
25
Диоманде
28
Десланде
15
Коди
15
Коди
28
Десланде
6
Сэйвилл
25
Энобахаре
25
Энобахаре
6
Сэйвилл
Остались в запасе
Халл Сити
Вулверхэмптон
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Халл Сити - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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