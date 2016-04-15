Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Амкар (мол)
Мордовия (мол) - Амкар (мол): обзор матча 15 апреля 2016
Мордовия (мол)
15.04.2016, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 3
Завершен
Амкар (мол)
28'
М. Маркин
67'
Р. Навлетов
23'
Е. Парамонов
84'
А. Курзенев
88'
А. Гооге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
Г. Бурков
️️️️
А. Гооге
89'
Замена
Т. Краев
️️️️
А. Курзенев
88'
ГОЛ! 2:3!
А. Гооге
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Игошев
87'
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Курзенев
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
В. Змеёв
83'
77'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Р. Гусейнов
75'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
А. Анфёров
ГОЛ! 2:1!
Р. Навлетов
67'
Замена
А. Курчавый
️️️️
В. Нургалеев
64'
60'
Замена
А. Трунин
️️️️
В. Чухланцев
Замена
А. Игошев
️️️️
С. Учелькин
46'
Замена
Е. Сысуев
️️️️
А. Афонин
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Маркин
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
Е. Парамонов
17'
Желтая карточка
А. Гооге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
17
Игорь Мурашов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
51
Евгений Увин
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
4-2-1-2
35
Калюжный
42
Усов
46
Кузин
67
Ширшиков
49
Учелькин
65
Нургалеев
73
Афонин
9
Адаев
43
Змеёв
93
Маркин
2-1-3-1-3
71
Красильников
24
Мосунов
29
Гусейнов
91
Филиппов
17
Мурашов
11
Парамонов
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
70
Гооге
Игошев
48
Маланьин
48
Маланьин
Игошев
43
Змеёв
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
43
Змеёв
65
Нургалеев
69
Курчавый
69
Курчавый
65
Нургалеев
49
Учелькин
54
Игошев
54
Игошев
49
Учелькин
73
Афонин
52
Сысуев
52
Сысуев
73
Афонин
70
Гооге
59
Бурков
59
Бурков
70
Гооге
91
Курзенев
68
Краев
68
Краев
91
Курзенев
29
Гусейнов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
29
Гусейнов
60
Анфёров
73
Смецкой
73
Смецкой
60
Анфёров
96
Чухланцев
80
Трунин
80
Трунин
96
Чухланцев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Амкар (мол)
62
Александр Черентаев
ЦФ
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
43
Никита Аксенов
ЦЗ
51
Евгений Увин
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
62
Александр Черентаев
ЦФ
64
Павел Кульнин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
43
Никита Аксенов
ЦЗ
51
Евгений Увин
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Мордовия (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+