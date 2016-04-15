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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 15 апреля 2016
Зенит (мол)
15.04.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
32'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
89'
Замена
Н. Киселев
️️️️
В. Пантелеев
86'
Замена
В. Бабаев
️️️️
З. Бакаев
Замена
В. Никитин
️️️️
Ф. Шалимов
86'
Желтая карточка
Ф. Шалимов
81'
Желтая карточка
С. Бугриев
81'
79'
Желтая карточка
Н. Рассказов
Замена
А. Водянников
️️️️
Д. Круговой
74'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Д. Майков
73'
Замена
М. Слащев
️️️️
И. Кубышкин
73'
61'
Замена
В. Разделкин
️️️️
Ш. Шанбиев
Замена
П. Назимов
️️️️
Д. Плетнев
57'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
Н. Андреев
54'
46'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
Желтая карточка
В. Горулев
43'
Замена
В. Горулев
️️️️
С. Иванов
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Пантелеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Спартак М (мол)
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
85
Юрий Козлов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
74
Никита Киселев
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
3-3-2-1-1
78
Васютин
7
Андреев
63
Майков
84
Шалимов
3
Круговой
13
Кубышкин
3
Бугриев
47
Иванов
73
Осипов
10
Плетнев
36
Крапухин
3-4-2-1
98
Максименко
35
Миронов
15
Костылев
23
Комбаров
20
Полубояринов
2
Шанбиев
83
Пантелеев
70
Синодзука
15
Рассказов
7
Бакаев
10
Федчук
84
Шалимов
69
Никитин
69
Никитин
84
Шалимов
3
Круговой
45
Водянников
45
Водянников
3
Круговой
13
Кубышкин
53
Слащев
53
Слащев
13
Кубышкин
63
Майков
77
Зуев
77
Зуев
63
Майков
10
Плетнев
43
Назимов
43
Назимов
10
Плетнев
7
Андреев
85
Козлов
85
Козлов
7
Андреев
47
Иванов
8
Горулев
8
Горулев
47
Иванов
83
Пантелеев
74
Киселев
74
Киселев
83
Пантелеев
2
Шанбиев
40
Разделкин
40
Разделкин
2
Шанбиев
7
Бакаев
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Бакаев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
7
Артем Поникаров
ПЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
2
Николай Тарасов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
7
Артем Поникаров
ПЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
2
Николай Тарасов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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