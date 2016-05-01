апрель 2016
май 2016
США. МЛС 2016
1 мая, воскресенье
00:00
Матч завершен
1 мая, воскресенье
02:30
Матч завершен
1 мая, воскресенье
04:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 26 тур
Казахстан. Премьер-Лига 2016, 8 тур
Испания. Сегунда (2015/2016), 36 тур
1 мая, воскресенье
18:00
Матч завершен
1 мая, воскресенье
20:15
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 36 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 36 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур
1 мая, воскресенье
14:00
Матч завершен
1 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 36 тур
1 мая, воскресенье
16:05
Матч завершен
1 мая, воскресенье
18:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 31 тур
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 6 тур, группа C
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 33 тур
1 мая, воскресенье
15:30
Матч завершен
1 мая, воскресенье
15:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур
1 мая, воскресенье
16:00
Матч завершен
1 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
1 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 8 тур
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 33 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 27 тур
Франция. Лига 1 (2015/2016), 36 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 32 тур
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 24 тур