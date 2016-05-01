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    Расписание матчей 01-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    1 мая, воскресенье
    00:00
    Чикаго Файр
    1:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:30
    Портленд
    2:1
    Торонто
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 26 тур
    1 мая, воскресенье
    12:00
    Уфа
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    14:30
    Мордовия
    2:1
    Ростов
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Ахмат
    0:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:30
    Краснодар
    3:0
    Анжи
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2016, 8 тур
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Астана
    1:0
    Кайрат
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Ордабасы
    1:0
    Акжайык
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Тобол
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Жетысу
    0:3
    Иртыш
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Шахтер
    0:0
    Атырау
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:00
    Актобе
    1:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 36 тур
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Реал Ов
    1:0
    Кордоба
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Вальядолид
    1:1
    Луго
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Жирона
    1:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Химнастик
    3:2
    Мирандес
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Эльче
    1:1
    Альбасете
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:15
    Понферрадина
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 36 тур
    1 мая, воскресенье
    13:00
    Атлетик
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Эспаньол
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:15
    Депортиво
    0:2
    Хетафе
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:30
    Валенсия
    0:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 36 тур
    1 мая, воскресенье
    13:30
    Ювентус
    2:0
    Карпи
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    0:0
    Болонья
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Милан
    3:3
    Фрозиноне
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    1:0
    Верона
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Палермо
    2:0
    Сампдория
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:45
    Лацио
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Нордшелланд
    2:2
    Рандерс
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Ольборг
    3:0
    Брондбю
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    5:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 36 тур
    1 мая, воскресенье
    14:00
    Суонси
    3:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    16:05
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Лестер
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:30
    Саутгемптон
    4:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 31 тур
    1 мая, воскресенье
    14:45
    Санкт-Галлен
    1:3
    Вадуц
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    14:45
    Тун
    4:0
    Цюрих
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    17:00
    Лугано
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 6 тур, группа C
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    2:0
    Гент
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Брюгге
    3:1
    Генк
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 33 тур
    1 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    4:1
    Де Графсхап
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    0:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Аякс
    4:0
    Твенте
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    6:2
    Камбур
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    2:2
    Зволле
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    1:3
    Утрехт
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    НЕК
    1:2
    Рода
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    1:2
    Гронинген
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур
    1 мая, воскресенье
    16:00
    Сивасспор
    1:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    1:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    3:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 8 тур
    1 мая, воскресенье
    16:30
    Викинг
    3:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Согндаль
    1:1
    Русенборг
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Старт
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    21:00
    Стабек
    1:2
    Одд
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 33 тур
    1 мая, воскресенье
    17:30
    Аустрия
    0:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 27 тур
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Теплице
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:00
    Богемианс 1905
    0:0
    Славия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 36 тур
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Анжер
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 32 тур
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    1:1
    Боавишта
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    18:00
    Эшторил
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    20:15
    Арука
    3:0
    Насьональ
    Матч завершен
    1 мая, воскресенье
    22:30
    Униан Мадейра
    3:1
    Академика
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 24 тур
    1 мая, воскресенье
    19:30
    Шахтер
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
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