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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 01 мая 2016
Саутгемптон
01.05.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
4 : 2
Завершен
Манчестер Сити
25'
Ш. Лонг
28'
С. Мане
57'
С. Мане
68'
С. Мане
44'
К. Ихеначо
78'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Тадич
87'
78'
ГОЛ! 4:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
73'
ГОЛ! 4:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Тадич
68'
64'
Замена
Х. Навас
️️️️
Ф. Делф
60'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Фернандиньо
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
59'
ГОЛ! 3:1!
С. Мане
Пас отдал
Ж. Фонте
57'
Желтая карточка
Д. Тадич
54'
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
Желтая карточка
Й. Класи
30'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Тадич
28'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Тадич
25'
20'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
15
Мартина
6
Фонте
4
ван Дейк
10
Дэвис
8
Класи
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
7
Лонг
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
30
Отаменди
5
Мангала
11
Коларов
18
Делф
5
Фернандиньо
14
Насри
19
Стерлинг
2
Бони
17
Ихеначо
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Тадич
16
Родригес
16
Родригес
10
Тадич
5
Фернандиньо
2
Демичелис
2
Демичелис
5
Фернандиньо
18
Делф
16
Навас
16
Навас
18
Делф
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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