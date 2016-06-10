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    Расписание матчей 10-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2016, 2 тур, группа C
    10 июня, пятница
    02:30
    Уругвай
    0:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    10 июня, пятница
    05:00
    Мексика
    2:0
    Ямайка
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 11 тур
    10 июня, пятница
    18:00
    Славия-Мозырь
    2:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    10 июня, пятница
    18:30
    Шахтер
    3:0
    Белшина
    Матч завершен
    10 июня, пятница
    19:00
    Динамо
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    10 июня, пятница
    19:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:1
    Ислочь
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1 тур, группа A
    10 июня, пятница
    22:00
    Франция
    2:1
    Румыния
    Матч завершен
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