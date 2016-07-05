Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 05-07-2016

    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 13 тур
    5 июля, вторник
    02:00
    Спорт Ресифи
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    5 июля, вторник
    04:00
    Даллас
    4:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    04:00
    Колорадо
    0:0
    Портленд
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2016, 19 тур
    5 июля, вторник
    16:00
    Астана
    1:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
    5 июля, вторник
    18:00
    Алашкерт
    3:0
    Санта-Колома
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    20:00
    Б36 Торсхавн
    2:1
    Валлетта
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    21:30
    Тре Пенне
    0:3
    ТНС
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2016
    5 июля, вторник
    18:00
    Спартак
    1:0
    Истра 1961
    Матч завершен
    Лига Европы (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
    5 июля, вторник
    18:45
    Биркиркара
    2:0
    Широки Бриег
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    19:00
    Чихура
    2:3
    Зимбру
    Матч завершен
    5 июля, вторник
    19:45
    Женесс
    2:1
    Сент Патрикс
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11