июнь 2016
июль 2016
Бразилия. Серия А 2016, 13 тур
5 июля, вторник
02:00
Матч завершен
США. МЛС 2016
5 июля, вторник
04:00
Матч завершен
5 июля, вторник
05:30
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2016, 19 тур
Лига чемпионов (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
5 июля, вторник
18:00
Матч завершен
5 июля, вторник
20:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2016
5 июля, вторник
18:00
Матч завершен
Лига Европы (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
5 июля, вторник
18:45
Матч завершен
5 июля, вторник
19:45
Матч завершен