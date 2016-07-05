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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Истра 1961
Спартак - Истра 1961: обзор матча 05 июля 2016
Спартак
05.07.2016, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Истра 1961
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Спартак
Истра 1961
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
Вчера, 21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
Вчера, 18:27
2
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Вчера, 18:00
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Вчера, 17:45
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Вчера, 16:09
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Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
Вчера, 21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
Вчера, 18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
Вчера, 18:00
2
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
Вчера, 16:09
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Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
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2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
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«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
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Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
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