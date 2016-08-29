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    Расписание матчей 29-08-2016

    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    29 августа, понедельник
    00:00
    Портленд
    4:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    02:00
    Орландо Сити
    2:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 22 тур
    29 августа, понедельник
    00:30
    Витория
    2:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 5 тур
    29 августа, понедельник
    12:00
    Чита
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    13:00
    Зенит
    1:0
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 7 тур
    29 августа, понедельник
    16:00
    Челябинск
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    17:00
    Волга
    1:3
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    18:00
    КАМАЗ
    2:2
    Пари НН
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    18:00
    Сызрань-2003
    0:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 5 тур
    29 августа, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    2:1
    Легион
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    18:30
    Черноморец
    3:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 5 тур
    29 августа, понедельник
    19:00
    Фастав
    3:0
    Карвина
    Матч завершен
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