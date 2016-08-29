июль 2016
август 2016
США. МЛС 2016
29 августа, понедельник
02:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2016, 22 тур
29 августа, понедельник
00:30
Матч завершен
29 августа, понедельник
00:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 5 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 7 тур
29 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
29 августа, понедельник
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 5 тур
29 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
29 августа, понедельник
18:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 5 тур