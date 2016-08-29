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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Ижевск
Волга - Ижевск: обзор матча 29 августа 2016
Волга
29.08.2016, понедельник, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
1 : 3
Завершен
Ижевск
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Статистика матча Волга - Ижевск
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0
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Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
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14.11.2026
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Ижевск
1 : 0
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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