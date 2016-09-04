август 2016
сентябрь 2016
США. МЛС 2016
4 сентября, воскресенье
02:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
03:30
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
05:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 8 тур
4 сентября, воскресенье
14:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 3 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа C
4 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа F
Бразилия. Серия А 2016, 19 тур