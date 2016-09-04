Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Армения
Дания - Армения: обзор матча 04 сентября 2016
Дания
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Армения
17'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Армения
90'
Желтая карточка
Г. Андоньян
85'
Желтая карточка
Г. Казарян
Замена
Т. Делэни
️️️️
П. Хейбьерг
81'
77'
Замена
Д. Маноян
️️️️
Г. Малакян
Пенальти не реализован!
К. Эриксен
72'
70'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Д. Аршакян
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Н. Йоргенсен
66'
41'
Замена
Г. Казарян
️️️️
А. Озбилиз
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
В. Фишер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Давид Аршакян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-2-1-2
16
Андерсен
5
Дурмиси
3
Вестергор
4
Кьер
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
7
Квист
10
Эриксен
9
Йоргенсен
15
Фишер
3-4-2
12
Бегларян
3
Ароян
2
Андоньян
0
Мкоян
22
Малакян
0
Озбилиз
19
Амбарцумян
17
Едигарян
8
Кадымян
20
Аршакян
23
Хейбьерг
8
Делэни
8
Делэни
23
Хейбьерг
9
Йоргенсен
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Йоргенсен
22
Малакян
21
Маноян
21
Маноян
22
Малакян
0
Озбилиз
12
Казарян
12
Казарян
0
Озбилиз
20
Аршакян
8
Пиццелли
8
Пиццелли
20
Аршакян
Остались в запасе
Дания
Армения
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
16
Давид Акопян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
14
Николай Томсен
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид Акопян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Статистика матча Дания - Армения
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Дания
Армения
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Мостовой оценил разгром Португалии после ухода Роналду
15 ноября
5
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Мостовой оценил разгром Португалии после ухода Роналду
15 ноября
5
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+