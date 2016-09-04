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    Варужан Сукиасян

    Тренер
    Имя Варужан
    Отчество Гарсеванович
    Фамилия Сукиасян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 5 августа 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армения 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2016 Дания 1 : 0 Армения
    08.10.2016 Армения 0 : 5 Румыния
    11.10.2016 Польша 2 : 1 Армения
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