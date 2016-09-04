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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Англия
Словакия - Англия: обзор матча 04 сентября 2016
Словакия
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Англия
90+5'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Англия
90'
+6
Желтая карточка
А. Лаллана
Желтая карточка
Т. Губочан
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
82'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Г. Кейн
Замена
Ф. Кисс
️️️️
Д. Швенто
78'
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Р. Мак
72'
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Р. Стерлинг
64'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Хендерсон
Вторая желтая
М. Шкртел
57'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
В. Пековски
56'
Желтая карточка
М. Шкртел
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Душан Швенто
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
9
Якуб Поважанец
ЦП
10
Роберт Пич
ЦФ
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
Англия
22
Алекс МакКарти
ВР
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
20
Деле Алли
АП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-4-1-1
23
Козачик
15
Губочан
4
Дюрица
3
Шкртел
2
Пекарик
18
Швенто
6
Грегуш
17
Гамшик
22
Пековски
20
Мак
21
Дуриш
3-2-1-2-2
1
Харт
15
Кэхилл
15
Дайер
5
Стоунз
2
Уокер
3
Роуз
8
Хендерсон
8
Лаллана
10
Стерлинг
10
Руни
9
Кейн
20
Мак
7
Кубик
7
Кубик
20
Мак
22
Пековски
6
Гьембер
6
Гьембер
22
Пековски
18
Швенто
8
Кисс
8
Кисс
18
Швенто
8
Хендерсон
20
Алли
20
Алли
8
Хендерсон
10
Стерлинг
14
Уолкотт
14
Уолкотт
10
Стерлинг
9
Кейн
15
Старридж
15
Старридж
9
Кейн
Остались в запасе
Словакия
Англия
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Роберт Пич
ЦФ
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
22
Алекс МакКарти
ВР
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Роберт Пич
ЦФ
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Якуб Поважанец
ЦП
Остались в запасе
22
Алекс МакКарти
ВР
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Словакия - Англия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Антон Малатински
Где смотреть матч:
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