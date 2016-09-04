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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Азербайджан
Сан-Марино - Азербайджан: обзор матча 04 сентября 2016
Сан-Марино
04.09.2016, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Азербайджан
45'
Р. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Азербайджан
89'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Рамазанов
Замена
К. Валентини
️️️️
М. Витаиоли
86'
78'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Д. Назаров
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
Ф. Берарди
73'
69'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Р. Гурбанов
Желтая карточка
Д. Чезарини
57'
Замена
Л. Гасперони
️️️️
Н. Кьяруцци
53'
Красная карточка
К. Бролли
52'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гурбанов
Пас отдал
А. Исмаилов
Желтая карточка
М. Витаиоли
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
3-2-2-3
23
Симончини
14
Берарди
6
Симончини
14
Чезарини
5
Бролли
3
Палацци
8
Кьяруцци
21
Този
10
Берарди
17
Хирш
7
Витаиоли
2-1-5-2
1
Агаев
18
Медведев
14
Садыгов
2
Гараев
18
Мирзабеков
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
21
Дашдемиров
11
Гурбанов
18
Рамазанов
13
Назаров
8
Кьяруцци
15
Гасперони
15
Гасперони
8
Кьяруцци
7
Витаиоли
22
Валентини
22
Валентини
7
Витаиоли
10
Берарди
19
Ринальди
19
Ринальди
10
Берарди
13
Назаров
8
Махмудов
8
Махмудов
13
Назаров
18
Рамазанов
11
Шейдаев
11
Шейдаев
18
Рамазанов
11
Гурбанов
19
Алескеров
19
Алескеров
11
Гурбанов
Остались в запасе
Сан-Марино
Азербайджан
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Сан-Марино - Азербайджан
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Олимпико
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