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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Шотландия
Мальта - Шотландия: обзор матча 04 сентября 2016
Мальта
04.09.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
1 : 5
Завершен
Шотландия
13'
А. Эффйонг
9'
Р. Снодграсс
53'
К. Мартин
61'
Р. Снодграсс (П)
78'
С. Флетчер
84'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Шотландия
Красная карточка
Л. Гамбин
90'
+1
Замена
М. Мифсуд
️️️️
А. Эффйонг
89'
86'
Замена
И. Анья
️️️️
М. Ритчи
84'
ГОЛ! 1:5!
Р. Снодграсс
Замена
Р. Камильери
️️️️
Р. Шичлуна
79'
78'
ГОЛ! 1:4!
С. Флетчер
68'
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Мартин
66'
Замена
Д. Форрест
️️️️
О. Бурк
Замена
Р. Бриффа
️️️️
А. Шембри
66'
Желтая карточка
А. Эффйонг
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Снодграсс
Красная карточка
Д. Каруана
60'
Желтая карточка
П. Фенеч
56'
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Мартин
Пас отдал
М. Ритчи
ГОЛ! 1:1!
А. Эффйонг
Пас отдал
Г. Скайберрас
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
22
Райан Шичлуна
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
17
Оливер Бурк
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Шотландия
21
Джек Хэмилтон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
19
Барри Маккей
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-4-2
1
Хогг
0
Каруана
5
Агиус
4
Борг
17
Зерафа
22
Шичлуна
4
Фенеч
20
Гамбин
4
Скайберрас
13
Шембри
19
Эффйонг
3-2-3-2
1
Маршалл
13
Патерсон
5
Хэнли
4
Мартин
3
Робертсон
4
Ритчи
7
Снодграсс
19
Флетчер
17
Беннэн
13
Мартин
17
Бурк
13
Шембри
8
Бриффа
8
Бриффа
13
Шембри
22
Шичлуна
17
Камильери
17
Камильери
22
Шичлуна
19
Эффйонг
9
Мифсуд
9
Мифсуд
19
Эффйонг
17
Бурк
25
Форрест
25
Форрест
17
Бурк
4
Ритчи
11
Анья
11
Анья
4
Ритчи
13
Мартин
9
Флетчер
9
Флетчер
13
Мартин
Остались в запасе
Мальта
Шотландия
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
19
Барри Маккей
ЦФ
21
Джек Хэмилтон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Остались в запасе
19
Барри Маккей
ЦФ
21
Джек Хэмилтон
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Мальта - Шотландия
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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