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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Северная Ирландия
Чехия - Северная Ирландия: обзор матча 04 сентября 2016
Чехия
04.09.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Северная Ирландия
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Кадлец
83'
Желтая карточка
Д. Павелка
80'
Замена
Я. Копиц
️️️️
И. Скалак
77'
74'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Уорд
Замена
Т. Нецид
️️️️
М. Шкода
68'
66'
Замена
Л. Ходсон
️️️️
Ш. Фергюсон
59'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лафферти
58'
Желтая карточка
Д. Уорд
30'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
20
Иржи Скалак
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Лукаш Покорны
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
13
Ян Копиц
ЦП
9
Мартин Поспишил
ПП
18
Йозеф Шурал
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
4-4-2
1
Вацлик
3
Кадлец
17
Сухи
22
Новак
2
Кадержабек
20
Скалак
15
Павелка
8
Дарида
7
Крейчи
12
Шкода
14
Кадлец
3-2-3-2
1
МакГоверн
2
МакЛафлин
5
Эванс
17
МакНэйр
14
Даллас
4
Маколи
8
Дэвис
3
Фергюсон
16
Норвуд
19
Уорд
10
Лафферти
20
Скалак
13
Копиц
13
Копиц
20
Скалак
14
Кадлец
10
Выдра
10
Выдра
14
Кадлец
12
Шкода
7
Нецид
7
Нецид
12
Шкода
3
Фергюсон
22
Ходсон
22
Ходсон
3
Фергюсон
19
Уорд
7
МакГинн
7
МакГинн
19
Уорд
10
Лафферти
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Лафферти
Остались в запасе
Чехия
Северная Ирландия
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Ярослав Дробны
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Лукаш Покорны
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Мартин Поспишил
ПП
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
18
Майкл Смит
ВР
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Ярослав Дробны
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Лукаш Покорны
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Мартин Поспишил
ПП
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Остались в запасе
18
Майкл Смит
ВР
22
Кэлльюм Моррис
ЦЗ
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Чехия - Северная Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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