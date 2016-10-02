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    Расписание матчей 02-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 28 тур
    2 октября, воскресенье
    00:30
    Крузейро
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    03:00
    Интернасьонал
    1:0
    Фигейренсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    2 октября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    3:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    3:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    1:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    04:00
    Даллас
    1:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:0
    Портленд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Орландо Сити
    0:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 12 тур
    2 октября, воскресенье
    09:00
    Чита
    1:1
    Сахалин
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    11:00
    Зенит
    2:2
    Смена
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Иртыш
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 15 тур
    2 октября, воскресенье
    09:00
    СКА-Хабаровск
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    12:00
    Сибирь
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Тамбов
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Химки
    2:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Тосно
    1:2
    Луч
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Факел
    0:0
    Тюмень
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Сокол
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Мордовия
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    12:00
    Ростов (мол)
    2:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 13 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит-Ижевск
    2:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Лада-Тольятти
    1:0
    Носта
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    УКАМ Мурсия
    2:2
    Мирандес
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Жирона
    1:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:45
    Леванте
    3:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Реал Ов
    2:2
    Нумансия
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:00
    Райо Вальекано
    3:0
    Кадис
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 7 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Валенсия
    0:2
    Атлетико
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:15
    Реал
    1:1
    Эйбар
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Малага
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Эспаньол
    0:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:45
    Сельта
    4:3
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Ольборг
    0:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    1:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Виборг
    0:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    2:2
    Рандерс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 7 тур
    2 октября, воскресенье
    13:30
    Эмполи
    0:3
    Ювентус
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:0
    Наполи
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    0:1
    Дженоа
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    2:1
    Кротоне
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Милан
    4:3
    Сассуоло
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Торино
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:45
    Рома
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    13:30
    Аякс
    3:2
    Утрехт
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    0:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:45
    Спарта
    1:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Волынь
    1:1
    Карпаты
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    1:0
    Заря
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    2:0
    Звезда К
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    4:2
    Спартак
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Ростов
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 7 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:15
    Лестер
    0:0
    Саутгемптон
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:15
    Тоттенхэм
    2:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:30
    Бернли
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 24 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Минск
    3:1
    Городея
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Витебск
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    БАТЭ
    4:1
    Ислочь
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Динамо-Брест
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    14:45
    Лозанна-Спорт
    4:1
    Лугано
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:45
    Янг Бойз
    2:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Грассхоппер
    3:2
    Люцерн
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Ротор
    4:1
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    СКА
    1:0
    Дружба
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    1:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:1
    Ангушт
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    0:1
    Чайка
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Алания
    0:0
    Армавир
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    2:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Витязь
    3:2
    Орел
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Зенит
    0:1
    Сатурн
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Чертаново
    1:2
    Металлург Л
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    2:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Волга
    1:2
    Спартак К
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Домодедово
    3:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    Коломна
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    1:1
    Москва
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Зброевка
    3:3
    Спарта
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Слован
    2:0
    Теплице
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:00
    Виктория
    4:1
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Стандард
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:00
    Генк
    2:1
    Мехелен
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 6 тур
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    0:5
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Галатасарай
    3:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Коньяспор
    1:0
    Аданаспор
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Османлыспор
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 6 тур
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Верия
    0:0
    ПАОК
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:15
    Панатинаикос
    3:1
    Астерас
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    3:0
    АЕК
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 29 тур, группа A
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Астана
    3:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Ницца
    2:1
    Лорьян
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:45
    Лион
    2:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 6 тур
    2 октября, воскресенье
    16:30
    Вольфсбург
    0:0
    Майнц
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:30
    Шальке-04
    4:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 26 тур
    2 октября, воскресенье
    16:30
    Хаугесунд
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:0
    Одд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:1
    Волеренга
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    0:2
    Мольде
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:00
    Викинг
    2:0
    Старт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    17:30
    Зальцбург
    0:1
    Штурм
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:30
    Рид
    4:2
    Рапид
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Аустрия
    2:1
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 7 тур
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Бенфика
    4:0
    Фейренсе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Витория Сетубал
    0:1
    Маритиму
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Боавишта
    2:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    22:15
    Арука
    1:1
    Брага
    Матч завершен
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