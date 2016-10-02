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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 02 октября 2016
Сельта
02.10.2016, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
4 : 3
Завершен
Барселона
22'
П. Систо
31'
Я. Аспас
33'
Ж. Матье (АГ)
77'
П. Эрнандес
58'
Ж. Пике
64'
Неймар (П)
87'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
88'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
88'
87'
ГОЛ! 4:3!
Ж. Пике
Замена
Х. Кастро
️️️️
Д. Васс
83'
81'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ж. Альба
ГОЛ! 4:2!
П. Эрнандес
77'
76'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Бускетс
74'
Желтая карточка
Ж. Пике
64'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Неймар
Желтая карточка
У. Мальо
63'
Замена
М. Диас
️️️️
Т. Бонгонда
63'
58'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пике
45'
Желтая карточка
С. Бускетс
45'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Рафинья
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ж. Матье
33'
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
66
Арда Туран
ЛП
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
12
Рафинья
РФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Марсело Диас
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
77
Систо
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Бонгонда
10
Аспас
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
22
Матье
18
Альба
20
Гомеш
6
Роберто
5
Бускетс
66
Туран
10
Неймар
12
Рафинья
9
Суарес
10
Васс
17
Кастро
17
Кастро
10
Васс
10
Бонгонда
21
Диас
21
Диас
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
12
Рафинья
8
Иньеста
8
Иньеста
12
Рафинья
5
Бускетс
4
Суарес
4
Суарес
5
Бускетс
18
Альба
9
Алькасер
9
Алькасер
18
Альба
Остались в запасе
Сельта
Барселона
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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