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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 02 октября 2016
Манчестер Юнайтед
02.10.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
69'
А. Марсьяль
82'
Д. Аллен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
90'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Шакири
Замена
М. Депай
️️️️
А. Эррера
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Аллен
77'
Замена
П. Крауч
️️️️
В. Бони
77'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Арнаутович
76'
Травма
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
69'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
67'
Замена
У. Руни
️️️️
Х. Мата
67'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
56'
Желтая карточка
А. Эррера
55'
Желтая карточка
Л. Валенсия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
5
Джефф Кэмерон
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Байи
6
Смоллинг
25
Валенсия
21
Эррера
8
Погба
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
4-2-1-1-2
13
Грант
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
5
Кэмерон
12
Уилэн
7
Аллен
10
Шакири
7
Арнаутович
2
Бони
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
64
Мата
32
Руни
32
Руни
64
Мата
21
Эррера
10
Депай
10
Депай
21
Эррера
10
Шакири
27
Бардсли
27
Бардсли
10
Шакири
7
Арнаутович
19
Уолтерс
19
Уолтерс
7
Арнаутович
2
Бони
15
Крауч
15
Крауч
2
Бони
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Шей Гивен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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