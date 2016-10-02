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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 02 октября 2016
Реал
02.10.2016, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
17'
Г. Бэйл
6'
Ф. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
90'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
П. Леон
87'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Пенья
84'
Желтая карточка
Ф. Рико
76'
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
Желтая карточка
Т. Кроос
73'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
72'
71'
Желтая карточка
Р. Пенья
57'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
А. Мората
56'
48'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
45'
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
45'
Желтая карточка
Г. Бэйл
44'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
44'
29'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Кике
ЦФ
4-1-2-3
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
3-3-2-1-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
24
Лежен
7
Пенья
14
Дани Гарсия
13
Луна
4
Рико
8
Эскаланте
14
Леон
9
Энрих
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
7
Пенья
12
Бебе
12
Бебе
7
Пенья
14
Леон
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
19
Кике
19
Кике
9
Энрих
Остались в запасе
Реал
Эйбар
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал - Эйбар
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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