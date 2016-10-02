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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 02 октября 2016
Шальке-04
02.10.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
52'
Э. Чупо-Мотинг (П)
56'
Б. Эмболо
58'
Л. Горецка
83'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Замена
М. Майер
️️️️
Б. Эмболо
90'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
86'
ГОЛ! 4:0!
Б. Эмболо
83'
82'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Л. Горецка
82'
67'
Замена
Ю. Корб
️️️️
М. Дауд
ГОЛ! 3:0!
Л. Горецка
58'
ГОЛ! 2:0!
Б. Эмболо
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
52'
45'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
4-3-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
27
Налдо
5
Хеведес
22
Настасич
6
Бенталеб
18
Шепф
30
Гайс
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
7
Эмболо
4-1-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
30
Эльведи
23
Вестергор
15
Кристенсен
23
Крамер
19
Джонсон
28
Хан
81
Дауд
9
Азар
16
Траоре
13
Чупо-Мотинг
21
Баба
21
Баба
13
Чупо-Мотинг
7
Эмболо
7
Майер
7
Майер
7
Эмболо
27
Горецка
9
Ди Санто
9
Ди Санто
27
Горецка
23
Вестергор
13
Штиндль
13
Штиндль
23
Вестергор
19
Джонсон
7
Херрманн
7
Херрманн
19
Джонсон
81
Дауд
4
Корб
4
Корб
81
Дауд
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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