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    Расписание матчей 18-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 35 тур
    18 ноября, пятница
    00:30
    Сан-Паулу
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    00:30
    Сантос
    3:2
    Витория
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    02:00
    Атлетико Минейро
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    02:00
    Интернасьонал
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 14 тур
    18 ноября, пятница
    14:00
    Оренбург (мол)
    0:0
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур
    18 ноября, пятница
    19:00
    Арсенал
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    19:30
    Рубин
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 14 тур
    18 ноября, пятница
    20:00
    Высочина
    1:3
    Фастав
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    22:15
    Дукла
    1:2
    Славия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    18 ноября, пятница
    20:00
    Люнгбю
    0:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    22:15
    Ольборг
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 13 тур
    18 ноября, пятница
    21:00
    Лорьян
    0:3
    Монако
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    22:45
    Лилль
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 15 тур
    18 ноября, пятница
    22:00
    Альмерия
    2:1
    Эльче
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 15 тур
    18 ноября, пятница
    22:30
    Сент-Труйден
    0:1
    Брюгге
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 11 тур
    18 ноября, пятница
    22:30
    Байер
    2:3
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
    18 ноября, пятница
    22:45
    Килмарнок
    0:1
    Селтик
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 12 тур
    18 ноября, пятница
    22:45
    Бетис
    2:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 17 тур
    18 ноября, пятница
    22:45
    Брайтон
    1:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
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