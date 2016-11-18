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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 18 ноября 2016
Лорьян
18.11.2016, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 3
Завершен
Монако
64'
Р. Фалькао
67'
Т. Лемар
90+3'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Г. Бочилия
89'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
83'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Жермен
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Ф. Беллуджу
80'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Б. Муканджо
70'
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
С. Марво
67'
67'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лемар
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
63'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
К. Мбаппе
27'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
14
Франсуа Беллуджу
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
12
Бенджамин Муканджо
РФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-1-2
16
Делекруа
25
Ле Гофф
15
Туре
6
Лаутоа
31
Морейра
88
Кафу
14
Беллуджу
7
Мвуэмба
12
Марво
20
Уорис
12
Муканджо
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
6
Фабиньо
8
Бакайоко
18
Лемар
20
Силва
10
Мбаппе
98
Жермен
12
Муканджо
12
Филиппото
12
Филиппото
12
Муканджо
14
Беллуджу
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
14
Беллуджу
12
Марво
14
Алиадьер
14
Алиадьер
12
Марво
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
98
Жермен
9
Каррийо
9
Каррийо
98
Жермен
10
Мбаппе
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лорьян
Монако
1
Антони Ламонж
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Антони Ламонж
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лорьян - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Мустуар
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