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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Лас-Пальмас
Бетис - Лас-Пальмас: обзор матча 18 ноября 2016
Бетис
18.11.2016, пятница, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
27'
Б. Гонсалес
45+2'
А. Манди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Лас-Пальмас
88'
Желтая карточка
В. Гомес
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Д. Себальос
83'
77'
Замена
Д. Симон
️️️️
М. Лемос
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Хоакин
77'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Р. Кастро
70'
68'
Замена
В. Гомес
️️️️
Момо
ГОЛ! 2:0!
А. Манди
Пас отдал
Хоакин
45'
+2
29'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Д. Кастельяно
ГОЛ! 1:0!
Б. Гонсалес
Пас отдал
Хоакин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
4
Райан Донк
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
ПП
21
Серхио Араухо
ЦФ
11
Момо
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
3
Мартинес
2
Пеццелла
18
Гонсалес
2
Манди
6
Петрос
12
Пиччини
4
Донк
25
Себальос
17
Хоакин
24
Кастро
4-2-2-2
13
Варас
88
Мичел
3
Лемос
6
Бигас
23
Кастельяно
24
Тана
16
Меса
10
Виера
27
Боатенг
11
Момо
21
Араухо
17
Хоакин
21
Мусонда
21
Мусонда
17
Хоакин
25
Себальос
5
Брашанац
5
Брашанац
25
Себальос
24
Кастро
19
Санабрия
19
Санабрия
24
Кастро
23
Кастельяно
5
Гарсия
5
Гарсия
23
Кастельяно
3
Лемос
2
Симон
2
Симон
3
Лемос
11
Момо
4
Гомес
4
Гомес
11
Момо
Остались в запасе
Бетис
Лас-Пальмас
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Бетис - Лас-Пальмас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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