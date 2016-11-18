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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Витория
Сантос - Витория: обзор матча 18 ноября 2016
Сантос
18.11.2016, пятница, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 2
Завершен
Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сантос - Витория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
- : -
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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