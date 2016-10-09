сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
9 октября, воскресенье
03:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
23:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
23:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
23:00
Матч завершен
США. МЛС 2016
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 13 тур
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 14 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 9 тур
9 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 12 тур
9 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 12 тур
9 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 11 тур
9 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа B
Товарищеские матчи. Сборные 2016
9 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа G
9 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
9 октября, воскресенье
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа I
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа A