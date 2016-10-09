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    Расписание матчей 09-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
    9 октября, воскресенье
    03:00
    Крузейро
    2:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    23:00
    Америка Минейро
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    23:00
    Фигейренсе
    0:1
    Ботафого
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    23:00
    Фламенго
    3:0
    Санта-Круз
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    9 октября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:3
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 13 тур
    9 октября, воскресенье
    08:00
    Смена
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    10:00
    Сахалин
    1:3
    Чита
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 14 тур
    9 октября, воскресенье
    12:00
    Динамо
    4:2
    Иртыш
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    13:00
    Реал Ов
    2:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Мирандес
    2:2
    Луго
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Кадис
    0:0
    Жирона
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    3:0
    Уэска
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    2:2
    Леванте
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Арсенал-2
    1:2
    Торпедо
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Чертаново
    3:3
    Витязь
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Орел
    1:1
    Рязань
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    0:4
    Энергомаш
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо Бр
    0:0
    Калуга
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Авангард
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Знамя Труда
    2:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Коломна
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    ЦРФСО
    2:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Строгино
    0:0
    Сочи
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 11 тур
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Биолог-Новокубанск
    1:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Дружба
    2:1
    Афипс
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Ангушт
    2:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Легион
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    ФК Сочи-2013
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Армавир
    0:0
    Ротор
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа B
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Замбия
    1:2
    Нигерия
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:30
    Алжир
    1:1
    Камерун
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Россия
    3:4
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа E
    9 октября, воскресенье
    17:30
    Конго
    1:2
    Египет
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа D
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Уэльс
    1:1
    Грузия
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Молдавия
    1:3
    Ирландия
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Сербия
    3:2
    Австрия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа G
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Израиль
    2:1
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Албания
    0:2
    Испания
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Северная Македония
    2:3
    Италия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа I
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Украина
    3:0
    Косово
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Финляндия
    0:1
    Хорватия
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Исландия
    2:0
    Турция
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа A
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Тунис
    2:0
    Гвинея
    Матч завершен
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