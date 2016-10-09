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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Алжир - Камерун
Алжир - Камерун: обзор матча 09 октября 2016
Алжир
09.10.2016, воскресенье, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алжир - Камерун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
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