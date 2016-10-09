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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Ирландия
Молдова - Ирландия: обзор матча 09 октября 2016
Молдова
09.10.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 3 тур
1 : 3
Завершен
Ирландия
45+1'
И. Бугаев
2'
Ш. Лонг
69'
Д. МакКлин
76'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Ирландия
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
90'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
И. Бугаев
88'
86'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
В. Хулахан
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
Г. Андроник
83'
81'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
А. Кожокарь
80'
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. МакКлин
Пас отдал
Ш. Коулмен
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакКлин
Пас отдал
Д. Уолтерс
63'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Е. Чеботару
️️️️
Е. Засавицкий
61'
49'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ! 1:1!
И. Бугаев
Пас отдал
А. Гацкан
45'
+1
Замена
В. Головатенко
️️️️
И. Армаш
36'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ПП
10
Александр Дедов
ЛФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Весли Хулахан
АП
8
Джеймс МакКарти
ПП
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Максим Антонюк
ЦП
19
Максим Михайлов
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Ирландия
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
13
Адам Руни
ЦФ
4-1-2-3
23
Каланча
0
Бордиян
5
Посмак
2
Армаш
16
Болохан
8
Гацкан
22
Засавицкий
13
Кожокарь
10
Дедов
21
Бугаев
17
Андроник
3-4-1-2
23
Рэндольф
2
Коулмен
5
Кларк
4
Даффи
8
МакКарти
17
Уорд
11
МакКлин
6
Уилэн
20
Хулахан
14
Уолтерс
9
Лонг
2
Армаш
4
Головатенко
4
Головатенко
2
Армаш
22
Засавицкий
9
Чеботару
9
Чеботару
22
Засавицкий
17
Андроник
20
Сидоренко
20
Сидоренко
17
Андроник
9
Лонг
3
О'Доуда
3
О'Доуда
9
Лонг
8
МакКарти
18
Мейлер
18
Мейлер
8
МакКарти
20
Хулахан
3
О'Кейн
3
О'Кейн
20
Хулахан
Остались в запасе
Молдова
Ирландия
18
Владислав Иванов
ЦФ
0
Максим Антонюк
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Максим Михайлов
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
Главный тренер
Игорь Добровольский
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
13
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
0
Максим Антонюк
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Максим Михайлов
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
Остались в запасе
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
13
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Молдова - Ирландия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
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