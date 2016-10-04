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    Расписание матчей 04-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 28 тур
    4 октября, вторник
    02:00
    Санта-Круз
    2:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    03:00
    Коритиба
    3:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    4 октября, вторник
    20:00
    Того
    1:0
    Уганда
    Матч завершен
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