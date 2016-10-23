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    Расписание матчей 23-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 31 тур
    23 октября, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    3:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 31 тур, группа A
    23 октября, воскресенье
    12:00
    Астана
    1:0
    Актобе
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    12:00
    Иртыш
    1:3
    Кайрат
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    12:00
    Краснодар (мол)
    2:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Зенит (мол)
    1:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Мальорка
    1:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Вальядолид
    0:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Альмерия
    3:0
    Химнастик
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Кадис
    2:2
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Мирандес
    0:3
    Леванте
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:00
    Реал Ов
    2:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 9 тур
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Сельта
    4:1
    Депортиво
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:15
    Севилья
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    2:1
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Малага
    4:0
    Леганес
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:45
    Реал
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    23 октября, воскресенье
    13:30
    Карабюкспор
    0:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Османлыспор
    1:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    3:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 9 тур
    23 октября, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    3:1
    Пескара
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    3:5
    Фиорентина
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Болонья
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:45
    Рома
    4:1
    Палермо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 10 тур
    23 октября, воскресенье
    13:30
    НЕК
    1:1
    Витесс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    2:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:45
    Херенвен
    3:1
    Хераклес
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 10 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Сент-Джонстон
    2:1
    Данди
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 12 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Александрия
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Олимпик
    0:2
    Заря
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Звезда К
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    1:2
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 17 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Лада-Тольятти
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Носта
    2:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    3:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Чертаново
    4:0
    Калуга
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо Бр
    1:0
    Энергомаш
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Авангард
    2:2
    Сатурн
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Витязь
    1:3
    Торпедо
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Орел
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    1:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Знамя Труда
    0:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Домодедово
    0:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    ЦРФСО
    1:1
    Коломна
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Строгино
    2:4
    Спартак К
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    1:2
    Псков-747
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Хорсенс
    1:0
    Рандерс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Оденсе
    0:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 26 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Белшина
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Минск
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо-Брест
    0:0
    Слуцк
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    БАТЭ
    0:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 13 тур
    23 октября, воскресенье
    14:30
    Легион
    1:1
    Алания
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Ангушт
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Дружба
    0:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Чайка
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    3:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    1:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    23 октября, воскресенье
    14:45
    Янг Бойз
    4:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Лозанна-Спорт
    0:2
    Сьон
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    3:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 12 тур
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Санкт-Пельтен
    1:5
    Зальцбург
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:30
    Рапид
    0:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Слован
    2:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Виктория
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Генк
    1:0
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:00
    Стандард
    5:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:00
    Эйпен
    3:2
    Гент
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 9 тур
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Манчестер Сити
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Челси
    4:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Ираклис
    1:2
    Атромитос
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    4:0
    Ларисса
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    2:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 10 тур
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Кан
    0:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Метц
    2:4
    Ницца
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:45
    ПСЖ
    0:0
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 8 тур
    23 октября, воскресенье
    16:30
    РБ Лейпциг
    3:1
    Вердер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:30
    Шальке-04
    3:0
    Майнц
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    1:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 28 тур
    23 октября, воскресенье
    16:30
    Тромсе
    0:3
    Волеренга
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    1:2
    Одд
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:00
    Согндаль
    0:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 8 тур
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Эшторил
    0:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:15
    Белененсеш
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 32 тур
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Витория
    0:1
    Крузейро
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:30
    Коритиба
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Ванкувер Уайткепс
    4:1
    Портленд
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Канзаc Сити
    2:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Колорадо
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:0
    Даллас
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Нью-Йорк Сити
    4:1
    Коламбус
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Орландо Сити
    4:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Сиэтл
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Торонто
    3:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    23:00
    Филадельфия Юнион
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
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