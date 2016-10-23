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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ницца
Метц - Ницца: обзор матча 23 октября 2016
Метц
23.10.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 4
Завершен
Ницца
25'
Ж. Манджек
69'
Х. Диалло
12'
А. Плеа
38'
А. Плеа (П)
84'
А. Плеа
90+2'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ницца
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
В. Сиприен
Пас отдал
Р. Вальтер
90'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
87'
Замена
М. Бодмер
️️️️
В. Эйссерик
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Плеа
Пас отдал
Ю. Бельханда
Замена
Г. Эйн
️️️️
Я. Жуффре
79'
Желтая карточка
Я. Жуффре
76'
Желтая карточка
Р. Коад
73'
Замена
К. Лежен
️️️️
О. Нгетт
72'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Манджек
69'
ГОЛ! 2:2!
Х. Диалло
69'
Желтая карточка
И. Сарр
65'
Желтая карточка
Ж. Манджек
54'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Плеа
ГОЛ! 1:1!
Ж. Манджек
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
8
Ян Жуффре
АП
13
Франк Синьорино
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
7
Готье Эйн
ПВ
22
Кевин Лежен
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
2-3-3-2
1
Дидийон
5
Фалет
18
Ривьерес
5
Милан
24
Коад
40
Манджек
11
Нгетт
13
Синьорино
7
Сарр
9
Эрдинг
8
Жуффре
4-4-1-1
30
Кардиналь
21
Перейра
5
Сарр
4
Данте
2
Суке
25
Сиприен
9
Эйссерик
14
Сери
6
Вальтер
20
Бельханда
14
Плеа
8
Жуффре
7
Эйн
7
Эйн
8
Жуффре
11
Нгетт
22
Лежен
22
Лежен
11
Нгетт
40
Манджек
13
Диалло
13
Диалло
40
Манджек
9
Эйссерик
24
Бодмер
24
Бодмер
9
Эйссерик
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Метц
Ницца
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Метц - Ницца
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Сен-Симфорьен
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