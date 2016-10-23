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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 23 октября 2016
Краснодар
23.10.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
45+2'
Ю. Газинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
Замена
П. Мамаев
️️️️
О. Ахмедов
84'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Ари
75'
70'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Салугин
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Жоаозиньо
63'
50'
Желтая карточка
Н. Зайцев
47'
Замена
С. Баланович
️️️️
Д. Хурцидзе
46'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Комолов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
В. Калешин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
4-1-4-1
33
Крицюк
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
17
Калешин
77
Каборе
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Ахмедов
2
Измайлов
39
Ари
4-2-1-1-2
57
Селихов
30
Идову
14
Джикия
3
Зайцев
11
Занев
2
Милькович
5
Гол
20
Комолов
10
Хурцидзе
10
Бодул
77
Салугин
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Ахмедов
39
Ари
30
Окриашвили
30
Окриашвили
39
Ари
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
77
Салугин
77
Костюков
77
Костюков
77
Салугин
10
Хурцидзе
23
Баланович
23
Баланович
10
Хурцидзе
20
Комолов
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Комолов
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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