Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леганес
Малага - Леганес: обзор матча 23 октября 2016
Малага
23.10.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Леганес
40'
Джони (П)
42'
Г. Кастро
57'
С. Рамирес
90+2'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леганес
90'
+2
Желтая карточка
У. Лопес
Желтая карточка
Дуда
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
И. Камачо
Пас отдал
Дуда
90'
+2
Замена
М. Сантос
️️️️
Джони
79'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Хуанкар
76'
71'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Д. Тимор
69'
Желтая карточка
Д. Рико
68'
Замена
У. Лопес
️️️️
Омар
65'
Замена
П. Инсуа
️️️️
М. Мантовани
ГОЛ! 3:0!
С. Рамирес
57'
Замена
Дуда
️️️️
З. Кузманович
54'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Пас отдал
С. Рамирес
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джони
40'
15'
Желтая карточка
М. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
8
Здравко Кузманович
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-4-2-1
13
Камени
16
Росалес
26
Коне
17
Вильянуэва
4
Камачо
5
Кастро
27
Хуанкар
8
Кузманович
24
Джони
8
Форнальс
19
Рамирес
4-1-3-1-1
13
Серантес
16
Диас
21
Мантовани
12
Меджани
15
Рико
24
Тимор
21
Перес
8
Шимановски
7
Омар
18
Габриэл
10
Лусиано
27
Хуанкар
16
Рикка
16
Рикка
27
Хуанкар
8
Кузманович
17
Дуда
17
Дуда
8
Кузманович
24
Джони
27
Сантос
27
Сантос
24
Джони
21
Мантовани
44
Инсуа
44
Инсуа
21
Мантовани
24
Тимор
20
Ибаньес
20
Ибаньес
24
Тимор
7
Омар
8
Лопес
8
Лопес
7
Омар
Остались в запасе
Малага
Леганес
8
Луис Муньос
ОП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
8
Луис Муньос
ОП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Малага - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Леганес
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+