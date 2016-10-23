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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 23 октября 2016
Краснодар (мол)
23.10.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
84'
И. Игнатьев
90+1'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Замена
В. Манько
️️️️
И. Игнатьев
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
90'
+1
86'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Трунин
Замена
Д. Яськов
️️️️
М. Сулейманов
86'
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
84'
Замена
А. Макоев
️️️️
Н. Сергеев
74'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Мацукатов
74'
Замена
А. Текучев
️️️️
И. Парадин
58'
53'
Желтая карточка
Х. Аушев
46'
Замена
А. Трунин
️️️️
М. Жуковский
37'
Желтая карточка
В. Чухланцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
21
Андрей Текучев
ОП
11
Валерий Манько
ПВ
11
Алим Макоев
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
96
Дмитрий Яськов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
92
Данил Смирнов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
5
Татаев
3
Мартынов
2
Парадин
23
Бочко
15
Мацукатов
47
Уткин
50
Голубев
17
Сергеев
18
Игнатьев
93
Сулейманов
3-3-3-1
71
Красильников
24
Мосунов
34
Кондрашов
97
Аушев
51
Ромащенко
91
Филиппов
53
Жуковский
96
Чухланцев
46
Енев
68
Краев
70
Гооге
18
Игнатьев
11
Манько
11
Манько
18
Игнатьев
93
Сулейманов
96
Яськов
96
Яськов
93
Сулейманов
17
Сергеев
11
Макоев
11
Макоев
17
Сергеев
15
Мацукатов
21
Куражов
21
Куражов
15
Мацукатов
2
Парадин
21
Текучев
21
Текучев
2
Парадин
Трунин
61
Мелехов
61
Мелехов
Трунин
53
Жуковский
80
Трунин
80
Трунин
53
Жуковский
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
92
Данил Смирнов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Остались в запасе
92
Данил Смирнов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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