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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кьево
Эмполи - Кьево: обзор матча 23 октября 2016
Эмполи
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кьево
89'
Замена
И. Радованович
️️️️
В. Бирса
85'
Желтая карточка
М. Гобби
83'
Замена
М. Иско
️️️️
Р. Меджиорини
80'
Вторая желтая
Л. Кастро
77'
Желтая карточка
Н. Ригони
Желтая карточка
М. Пуччарелли
70'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
68'
61'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Г. Марилунго
59'
50'
Желтая карточка
В. Бирса
Замена
Ф. Везели
️️️️
В. Лорини
45'
+2
44'
Желтая карточка
Л. Кастро
Желтая карточка
Х. Маури
21'
Желтая карточка
Д. Беллуски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
55
Беллуски
21
Коста
16
Лорини
4
Маури
33
Крунич
17
Сапонара
19
Марилунго
7
Маккароне
4-1-2-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
3
Дайнелли
5
Гамберини
29
Каччиаторе
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
16
Лорини
34
Везели
34
Везели
16
Лорини
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
19
Марилунго
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
19
Марилунго
23
Бирса
16
Радованович
16
Радованович
23
Бирса
69
Меджиорини
22
Иско
22
Иско
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Эмполи
Кьево
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Эмполи - Кьево
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Карло Кастеллани
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