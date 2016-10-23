Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 23 октября 2016
РБ Лейпциг
23.10.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
42'
Н. Кейта
74'
Н. Кейта
90+5'
Д. Зелке
76'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
ГОЛ! 3:1!
Д. Зелке
Пас отдал
Д. Демме
90'
+5
Желтая карточка
Д. Демме
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
89'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Э. Форсберг
84'
78'
Замена
М. Велькович
️️️️
Ф. Гриллич
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Бартельс
ГОЛ! 2:0!
Н. Кейта
Пас отдал
Д. Зелке
74'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
72'
70'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
К. Фритц
62'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
И. Хайрович
44'
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
42'
36'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
Н. Кейта
32'
Желтая карточка
Э. Форсберг
23'
Желтая карточка
Д. Кайзер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
8
Кейта
13
Кайзер
6
Демме
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-2-2-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
22
Сане
8
Фритц
27
Гриллич
16
Юнузович
3
Гарсия
7
Гнабри
20
Хайрович
47
Манне
10
Форсберг
31
Илсанкер
31
Илсанкер
10
Форсберг
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
27
Гриллич
13
Велькович
13
Велькович
27
Гриллич
20
Хайрович
31
Бартельс
31
Бартельс
20
Хайрович
8
Фритц
7
Йоханссон
7
Йоханссон
8
Фритц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+