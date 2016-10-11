сентябрь 2016
октябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа B
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 15 тур
11 октября, вторник
16:00
Матч завершен
11 октября, вторник
17:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа A
11 октября, вторник
16:00
Матч завершен
11 октября, вторник
17:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа C
11 октября, вторник
21:45
Матч завершен
11 октября, вторник
21:45
Матч завершен
11 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа F