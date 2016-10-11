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    Расписание матчей 11-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа B
    11 октября, вторник
    12:00
    Австралия
    1:1
    Япония
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    15:30
    Ирак
    4:0
    Таиланд
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    20:45
    Саудовская Аравия
    3:0
    ОАЭ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 15 тур
    11 октября, вторник
    14:00
    Динамо
    0:1
    Челябинск
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    16:00
    Лада-Тольятти
    0:0
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    17:00
    Зенит-Ижевск
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    18:00
    Пари НН
    1:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа A
    11 октября, вторник
    16:00
    Узбекистан
    2:0
    Китай
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    17:45
    Иран
    1:0
    Южная Корея
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    19:00
    Катар
    1:0
    Сирия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа E
    11 октября, вторник
    19:00
    Казахстан
    0:0
    Румыния
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Дания
    0:1
    Черногория
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Польша
    2:1
    Армения
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа C
    11 октября, вторник
    21:45
    Чехия
    0:0
    Азербайджан
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Германия
    2:0
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Норвегия
    4:1
    Сан-Марино
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 3 тур, группа F
    11 октября, вторник
    21:45
    Литва
    2:0
    Мальта
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Словакия
    3:0
    Шотландия
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    21:45
    Словения
    0:0
    Англия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 10 тур
    11 октября, вторник
    23:00
    Боливия
    2:2
    Эквадор
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    23:30
    Колумбия
    2:2
    Уругвай
    Матч завершен
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