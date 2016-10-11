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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Англия
Словения - Англия: обзор матча 11 октября 2016
Словения
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Англия
Желтая карточка
А. Струна
89'
89'
Желтая карточка
Д. Лингард
88'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Р. Кронаветер
87'
Замена
Н. Омладич
️️️️
Р. Крхин
84'
82'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Старридж
73'
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Мевля
️️️️
Б. Цесар
68'
62'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
В. Бирса
59'
Желтая карточка
В. Бирса
37'
31'
Желтая карточка
Д. Старридж
21'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ОП
10
Вальтер Бирса
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
14
Тео Уолкотт
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Словения
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Бобан Йович
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
18
Рок Кронаветер
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Облак
13
Йокич
0
Струна
5
Цесар
0
Самарджич
21
Крхин
10
Бирса
14
Куртич
7
Вербич
7
Иличич
0
Безьяк
3-2-1-3-1
1
Харт
15
Дайер
15
Кэхилл
5
Стоунз
2
Уокер
3
Роуз
8
Хендерсон
14
Уолкотт
20
Алли
7
Лингард
15
Старридж
5
Цесар
17
Мевля
17
Мевля
5
Цесар
10
Бирса
18
Кронаветер
18
Кронаветер
10
Бирса
21
Крхин
22
Омладич
22
Омладич
21
Крхин
15
Старридж
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
15
Старридж
14
Уолкотт
21
Таунсенд
21
Таунсенд
14
Уолкотт
20
Алли
10
Руни
10
Руни
20
Алли
Остались в запасе
Словения
Англия
3
Бобан Йович
ЦЗ
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
3
Бобан Йович
ЦЗ
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Словения - Англия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Стожице
Где смотреть матч:
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