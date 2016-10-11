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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Румыния
Казахстан - Румыния: обзор матча 11 октября 2016
Казахстан
11.10.2016, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Румыния
Замена
А. Тагыберген
️️️️
И. Куат
86'
84'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
А. Попа
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
С. Хижниченко
82'
Желтая карточка
И. Куат
80'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
М. Байжанов
66'
45'
Замена
Г. Энаке
️️️️
А. Кипчиу
Желтая карточка
Д. Шомко
36'
26'
Замена
К. Моци
️️️️
Д. Григоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Самат Смаков
АП
21
Абзал Бейсебеков
ПП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
5
Овидиу Хобан
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
АП
19
Богдан Станку
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Казахстан
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
4-4-1-1
1
Покатилов
18
Шомко
6
Ахметов
2
Малый
5
Куат
15
Байжанов
7
Мужиков
23
Логвиненко
21
Бейсебеков
8
Смаков
20
Хижниченко
3-4-1-2
12
Тэтэрушану
3
Тошка
22
Сэпунару
21
Григоре
20
Попа
6
Бензар
18
Марин
5
Хобан
10
Станчу
8
Кипчиу
19
Станку
15
Байжанов
14
Нургалиев
14
Нургалиев
15
Байжанов
20
Хижниченко
14
Муртазаев
14
Муртазаев
20
Хижниченко
5
Куат
8
Тагыберген
8
Тагыберген
5
Куат
21
Григоре
4
Моци
4
Моци
21
Григоре
8
Кипчиу
20
Энаке
20
Энаке
8
Кипчиу
20
Попа
14
Андоне
14
Андоне
20
Попа
Остались в запасе
Казахстан
Румыния
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Казахстан - Румыния
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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