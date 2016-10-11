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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Армения
Польша - Армения: обзор матча 11 октября 2016
Польша
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Армения
48'
Г. Мкоян (АГ)
90+5'
Р. Левандовски
50'
М. Пиццелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Армения
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
90'
+5
Желтая карточка
Я. Блащиковски
87'
85'
Замена
Д. Акопян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
К. Вильчек
️️️️
Л. Теодорчик
85'
73'
Желтая карточка
А. Бегларян
Замена
Б. Капустка
️️️️
К. Гросицки
70'
61'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
К. Оганесян
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Пиццелли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Мкоян
48'
Желтая карточка
Т. Сионек
35'
34'
Замена
А. Восканян
️️️️
К. Мурадян
Замена
П. Вшолек
️️️️
А. Енджейчик
34'
30'
Вторая желтая
Г. Андоньян
28'
Желтая карточка
Г. Андоньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
17
Ваагн Минасян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
21
Давит Маноян
ЛП
5
Артак Григорян
ОП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Польша
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
20
Дамьян Дабровски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
13
Рыбус
15
Глик
3
Енджейчик
4
Сионек
10
Крыховяк
11
Гросицки
10
Зелински
16
Блащиковски
9
Левандовски
14
Теодорчик
3-3-2
12
Бегларян
2
Андоньян
0
Мкоян
3
Ароян
13
Оганесян
5
Григорян
20
Айрапетян
8
Пиццелли
21
Маноян
3
Енджейчик
15
Вшолек
15
Вшолек
3
Енджейчик
11
Гросицки
8
Капустка
8
Капустка
11
Гросицки
14
Теодорчик
23
Вильчек
23
Вильчек
14
Теодорчик
8
Пиццелли
16
Акопян
16
Акопян
8
Пиццелли
20
Мурадян
2
Восканян
2
Восканян
20
Мурадян
13
Оганесян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
13
Оганесян
Остались в запасе
Польша
Армения
20
Дамьян Дабровски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
Главный тренер
Адам Навалка
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
22
Вардан Погосян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Остались в запасе
20
Дамьян Дабровски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
Остались в запасе
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
22
Вардан Погосян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Статистика матча Польша - Армения
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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