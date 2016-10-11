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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Азербайджан
Чехия - Азербайджан: обзор матча 11 октября 2016
Чехия
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Азербайджан
90'
+1
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Р. Шейдаев
90'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
87'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Р. Гурбанов
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
И. Скалак
74'
71'
Замена
А. Рамазанов
️️️️
Н. Алескеров
Замена
М. Шкода
️️️️
П. Шик
66'
Замена
М. Петржела
️️️️
Л. Крейчи
64'
Желтая карточка
В. Кадлец
58'
35'
Желтая карточка
Н. Алескеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
0
Лукаш Дроппа
ЦП
20
Иржи Скалак
ПП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Милан Петржела
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
11
Рауф Алиев
АП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
3-4-1-2
1
Вацлик
24
Брабец
6
Сивок
4
Гебре Селасси
7
Крейчи
9
Докал
0
Дроппа
20
Скалак
15
Сикора
10
Шик
14
Кадлец
2-1-4-3
1
Агаев
18
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
21
Дашдемиров
19
Амиргулиев
18
Мирзабеков
11
Гурбанов
13
Назаров
11
Шейдаев
19
Алескеров
7
Крейчи
0
Петржела
0
Петржела
7
Крейчи
20
Скалак
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
20
Скалак
10
Шик
12
Шкода
12
Шкода
10
Шик
11
Гурбанов
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
11
Гурбанов
11
Шейдаев
14
Исрафилов
14
Исрафилов
11
Шейдаев
19
Алескеров
18
Рамазанов
18
Рамазанов
19
Алескеров
Остались в запасе
Чехия
Азербайджан
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Томаш Горжава
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Чехия - Азербайджан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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