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    Расписание матчей 12-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 10 тур
    12 октября, среда
    02:30
    Чили
    2:1
    Перу
    Матч завершен
    12 октября, среда
    02:30
    Аргентина
    0:1
    Парагвай
    Матч завершен
    12 октября, среда
    03:30
    Венесуэла
    0:2
    Бразилия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 14 тур
    12 октября, среда
    08:00
    Смена
    0:1
    Чита
    Матч завершен
    12 октября, среда
    10:00
    Сахалин
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 30 тур
    12 октября, среда
    17:00
    Шапекоэнсе
    3:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 13 тур
    12 октября, среда
    18:30
    Химки
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
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