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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Бразилия
Венесуэла - Бразилия: обзор матча 12 октября 2016
Венесуэла
12.10.2016, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
0 : 2
Завершен
Бразилия
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Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
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Ирак
0 : 2
10.06.2026
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Сингапур
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17.11.2026
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Япония
3 : 2
14.11.2026
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Индия
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